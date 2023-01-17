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Лихушин Василий Михайлович

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1853

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Лихушин Михаил Ефимович

Мать: Лихушина Александра Алексеевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
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