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Лихушин Василий Михайлович
Лихушин Василий Михайлович
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Место рождения
Бузулук
, город Бузулук, Оренбургская область
Дата рождения
1853
Пол
Мужской
Отец
Лихушин Михаил Ефимович
1832 г.р.
Мать
Лихушина (Щелокова) Александра Алексеевна
1833 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец:
Лихушин Михаил Ефимович
Мать:
Лихушина Александра Алексеевна
Бузулук
, город Бузулук, Оренбургская область
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