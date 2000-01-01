Лузин Григорий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1931
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Лузин Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Лузина Анастасия Герасимовна
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
17.03.1907
Сын: Лузин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Лузина Анастасия Герасимовна
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
27.01.1911
Сын: Лузины Иван Клавдия
Мать ребёнка: Лузина Анастасия Герасимовна
Рождение ребёнка
26.01.1913
Дочь: Щенникова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Лузина Секлетепия Тихоновна
Рождение ребёнка
11.06.1919
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Лузина Секлетепия Тихоновна
c Селитьба, Сосновский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Григорьевна
Мать ребёнка: Лузина Анастасия Герасимовна
Смерть
1931
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область