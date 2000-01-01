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Лузин Григорий Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Лузин Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Лузин Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Лузина Анастасия Герасимовна

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
17.03.1907

Сын: Лузин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Лузина Анастасия Герасимовна

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
27.01.1911

Сын: Лузины Иван Клавдия

Мать ребёнка: Лузина Анастасия Герасимовна

Рождение ребёнка
26.01.1913

Дочь: Щенникова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Лузина Секлетепия Тихоновна

Рождение ребёнка
11.06.1919

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Лузина Секлетепия Тихоновна

c Селитьба, Сосновский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лузина Анастасия Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лузина Секлетепия Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Григорьевна

Мать ребёнка: Лузина Анастасия Герасимовна

Смерть
1931
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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