Щенникова (Лузина) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1913
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пётр
Рождение ребёнка
21.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римма Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно