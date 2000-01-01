Щенникова (Лузина) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щенникова (Лузина) Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1913

Отец: Лузин Григорий Тимофеевич

Мать: Лузина Секлетепия Тихоновна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пётр

Рождение ребёнка
21.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римма Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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