Лузина Татьяна Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузина Татьяна Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Лузин Пётр Тимофеевич

Отец ребёнка: Лузин Тимофей Петров

Рождение ребёнка
1869

Сын: Лузин Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Лузин Тимофей Петров

Рождение ребёнка
25.07.1873

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Лузин Тимофей Петров

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Лузин Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Лузин Тимофей Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Лузин Тимофей Петров

Смерть
Неизвестно
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