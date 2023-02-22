Лузина Татьяна Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Лузин Тимофей Петров
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Лузин Тимофей Петров
Рождение ребёнка
25.07.1873
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Лузин Тимофей Петров
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1874
Сын: Лузин Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Лузин Тимофей Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Лузин Тимофей Петров
Смерть
Неизвестно