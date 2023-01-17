Лузин Пётр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти?.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
09.06.1926
Рождение ребёнка
04.07.1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1935
Военная служба
1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
?.12.1943
Под Ленинградом
Причина смерти: Погиб на ВОВ