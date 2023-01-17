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Лузин Пётр Григорьевич

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.12.1943

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Лузин Григорий Тимофеевич

Мать: Лузина Анастасия Герасимовна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лузина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
04.07.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лузина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лузина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лузина Анна Михайловна

Военная служба
1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
?.12.1943
Под Ленинградом
Причина смерти: Погиб на ВОВ
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