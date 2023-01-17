Лузина (Опарина) Анастасия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛузина (Опарина) Анастасия Герасимовна

Лузина (Опарина) Анастасия Герасимовна

avatar

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

18.12.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1869

Отец: Опарин (чинаров) Герасим Флорович

Мать: Опарина Евлампия Петровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Лузин Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Лузин Григорий Тимофеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.03.1907

Сын: Лузин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Лузин Григорий Тимофеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.01.1911

Сын: Лузины Иван Клавдия

Отец ребёнка: Лузин Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Лузин Григорий Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лузин Григорий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close