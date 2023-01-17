Лузина (Опарина) Анастасия Герасимовна
Место рождения
Дата рождения18.12.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1869
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Лузин Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
17.03.1907
Сын: Лузин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Лузин Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.01.1911
Сын: Лузины Иван Клавдия
Отец ребёнка: Лузин Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Лузин Григорий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно