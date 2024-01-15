Лузина (Лоскутова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛузина (Лоскутова) Анна Михайловна

Лузина (Лоскутова) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1905

Дата смерти

04.01.1988

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1905

Отец: Лоскутов Михаил Васильевич

Мать: Лоскутова (Кокурина) Прасковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
09.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лузин Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
04.07.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лузин Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лузин Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лузин Пётр Григорьевич

Смерть
04.01.1988
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.