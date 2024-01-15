Лузина (Лоскутова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1905
Дата смерти04.01.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1905
Рождение ребёнка
09.06.1926
Рождение ребёнка
04.07.1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1935
Смерть
04.01.1988
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область