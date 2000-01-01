Лоскутова (Кокурина) Прасковья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Кокурина) Прасковья Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1881

Дата смерти

18.07.1915

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1881

Отец: Кокурин Игнатий Иванович

Мать: Кокурина Надежда Матвеева

Бракосочетание
26.01.1900

Муж: Лоскутов Михаил Васильевич

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
08.05.1901

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
01.02.1903

Дочь: Кальмина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
05.08.1905

Дочь: Лузина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
26.05.1908

Дочь: Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
01.07.1911

Сын: Лоскутов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
30.03.1914

Сын: Лоскутов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Васильевич

Смерть
18.07.1915
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