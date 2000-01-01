Лоскутова (Кокурина) Прасковья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1881
Дата смерти18.07.1915
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1881
Бракосочетание
26.01.1900
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
08.05.1901
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
01.02.1903
Дочь: Кальмина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
05.08.1905
Дочь: Лузина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
26.05.1908
Дочь: Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
01.07.1911
Сын: Лоскутов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
30.03.1914
Сын: Лоскутов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Лоскутов Михаил Васильевич
Смерть
18.07.1915