Кальмина (Лоскутова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1903
Дата смерти02.09.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1903
Рождение ребёнка
16.12.1924
Рождение ребёнка
23.03.1929
Рождение ребёнка
10.12.1936
Смерть
02.09.1993
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область