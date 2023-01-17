Кальмина (Лоскутова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальмина (Лоскутова) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1903

Дата смерти

02.09.1993

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1903

Отец: Лоскутов Михаил Васильевич

Мать: Лоскутова Прасковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
16.12.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кальмин Аксентий Степанович

Рождение ребёнка
23.03.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кальмин Аксентий Степанович

Рождение ребёнка
10.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кальмин Аксентий Степанович

Смерть
02.09.1993
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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