Лузина Секлетепия Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1913
Дочь: Щенникова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Лузин Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
11.06.1919
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Лузин Григорий Тимофеевич
c Селитьба, Сосновский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно