Лузина Секлетепия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузина Секлетепия Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1913

Дочь: Щенникова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Лузин Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
11.06.1919

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Лузин Григорий Тимофеевич

c Селитьба, Сосновский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лузин Григорий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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