Сапожников Кузьма Степанович
Место рождения
Дата рождения12.10.1899 ст.
Дата смерти17.10.1963
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1899 ст.
Бракосочетание
26.02.1924
Жена: Горохова Мария Яковлевна
Высокое, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Сапожникова Анастасия Кузьминична
Мать ребёнка: Горохова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
16.10.1930
Дочь: Сапожникова Нина Кузьминична
Мать ребёнка: Горохова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Сапожникова Раиса Кузьминична
Мать ребёнка: Горохова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1942
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.10.1963
Москва, город федерального значения Москва