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Сапожников Кузьма Степанович

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Место рождения

Новочернеево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

12.10.1899 ст.

Дата смерти

17.10.1963

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1899 ст.

Отец: Сапожников Степан Михайлович (Максимович)

Мать: Евдокия Дмитриевна

Новочернеево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
26.02.1924

Жена: Горохова Мария Яковлевна

Высокое, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Сапожникова Анастасия Кузьминична

Мать ребёнка: Горохова Мария Яковлевна

Новочернеево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.10.1930

Дочь: Сапожникова Нина Кузьминична

Мать ребёнка: Горохова Мария Яковлевна

Новочернеево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Сапожникова Раиса Кузьминична

Мать ребёнка: Горохова Мария Яковлевна

Новочернеево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Сапожников Кузьмич Юрий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
17.10.1963
Москва, город федерального значения Москва
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