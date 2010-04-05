Сапожникова Нина Кузьминична
Место рождения
Дата рождения16.10.1930
Дата смерти05.04.2010
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1930
Бракосочетание
12.11.1960
Рождение ребёнка
07.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солдатов Борис Иванович
Рождение ребёнка
04.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солдатов Борис Иванович
Смерть
05.04.2010