Сапожникова Нина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова Нина Кузьминична

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Место рождения

Новочернеево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

16.10.1930

Дата смерти

05.04.2010

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1930

Отец: Сапожников Кузьма Степанович

Мать: Горохова Мария Яковлевна

Новочернеево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
12.11.1960

Муж: Солдатов Борис Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солдатов Борис Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солдатов Борис Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.04.2010
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