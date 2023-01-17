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Солдатов Борис Иванович

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Место рождения

Орша, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

01.11.1937

Дата смерти

29.04.1974

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1937

Отец: Солдатов Иван Тимофеевич

Мать: Найхина Лия Моисеевна

Орша, Оршанский район, Витебская область
Бракосочетание
12.11.1960

Жена: Сапожникова Нина Кузьминична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сапожникова Нина Кузьминична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сапожникова Нина Кузьминична

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.04.1974
Москва, город федерального значения Москва
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