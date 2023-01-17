Солдатов Борис Иванович
Место рождения
Дата рождения01.11.1937
Дата смерти29.04.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1937
Отец: Солдатов Иван Тимофеевич
Мать: Найхина Лия Моисеевна
Бракосочетание
12.11.1960
Рождение ребёнка
07.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сапожникова Нина Кузьминична
Рождение ребёнка
04.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сапожникова Нина Кузьминична
Смерть
29.04.1974