Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапожникова Анастасия (Стеша) Степановна
Отец ребёнка: Сапожников Степан Максимович
Бракосочетание
До 1899
Рождение ребёнка
12.10.1899 ст.
Сын: Сапожников Кузьма Степанович
Отец ребёнка: Сапожников Степан Максимович
Рождение ребёнка
21.10.1901 ст.
Сын: Сапожников Яков Степанович
Отец ребёнка: Сапожников Степан Максимович
Смерть
Неизвестно