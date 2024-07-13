Евдокия Дмитриевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Дмитриевна

Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапожникова Анастасия (Стеша) Степановна

Отец ребёнка: Сапожников Степан Максимович

Новочернеево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
До 1899

Муж: Сапожников Степан Максимович

Рождение ребёнка
12.10.1899 ст.

Сын: Сапожников Кузьма Степанович

Отец ребёнка: Сапожников Степан Максимович

Новочернеево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.10.1901 ст.

Сын: Сапожников Яков Степанович

Отец ребёнка: Сапожников Степан Максимович

Новочернеево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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