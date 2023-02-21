Сапожников Степан Михайлович (Максимович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1899 ст.
Сын: Сапожников Кузьма Степанович
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна
Бракосочетание
До 1899
Жена: Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.10.1901 ст.
Сын: Сапожников Яков Степанович
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапожникова Анастасия (Стеша) Степановна
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно