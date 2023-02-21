Сапожников Степан Михайлович (Максимович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожников Степан Михайлович (Максимович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1899 ст.

Сын: Сапожников Кузьма Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна

Новочернеево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
До 1899

Жена: Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.10.1901 ст.

Сын: Сапожников Яков Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна

Новочернеево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапожникова Анастасия (Стеша) Степановна

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна

Новочернеево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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