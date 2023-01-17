Сапожникова Анастасия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова Анастасия Кузьминична

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Место рождения

Новочернеево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Сапожников Кузьма Степанович

Мать: Горохова Мария Яковлевна

Новочернеево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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