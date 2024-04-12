Фока Иванов
Место рождения
Дата рождения22.08.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Иван Самуилов
Сын: Лев Фокин
Мать ребёнка: Вторая Жена Ксения Фёдорова
Сын: Василий Фокин
Мать ребёнка: Вторая Жена Ксения Фёдорова
Дочь: Первая Дочь Анна Фокина
Мать ребёнка: Вторая Жена Ксения Фёдорова
Мать ребёнка: Вторая Жена Ксения Фёдорова
Дочь: Параскева Фокина
Мать ребёнка: Вторая Жена Ксения Фёдорова
Дочь: Вторая Дочь Анна Фокина
Мать ребёнка: Вторая Жена Ксения Фёдорова
Дочь: Мариамна Фокина
Мать ребёнка: Вторая Жена Ксения Фёдорова
Дочь: Второй Сын Пётр Фокин
Мать ребёнка: Вторая Жена Ксения Фёдорова
Дочь: Евдокия Фокина
Мать ребёнка: Вторая Жена Ксения Фёдорова
Сын: Афанасий Фокин
Мать ребёнка: Вторая Жена Ксения Фёдорова
Сын: Александр Фокин
Мать ребёнка: Вторая Жена Ксения Фёдорова
Сын: Яков Фокин
Мать ребёнка: Вторая Жена Ксения Фёдорова