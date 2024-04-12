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Фока Иванов

Место рождения

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

22.08.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1801

Отец: Иван Самуилов

Мать: Вторая Жена Матрона Миронова

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1801 такой ведомости нет ⛔ МК-1801 22.08.1801 Той же волости деревни Плотавца у крестьянина Ивана Самойлова жена Матрона Миронова родила сына Фоку, которой крещен того же числа, восприемником был ... Показать все
Бракосочетание
04.02.1824

Жена: Первая Жена Агриппина Трофимова

Ульянина Гора, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Кто именно венчаны: МК-1824 04.02.1824 Казенной Княжевской волости деревни Плотавца крестьянина Ивана Самуилова сын Фока Той же волости деревни Крутца крестьянина Трофима Иванова дочерью девкой Агрипе... Показать все
Бракосочетание
1833

Жена: Вторая Жена Ксения Фёдорова

Ульянина Гора, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1834

Сын: Лев Фокин

Мать ребёнка: Вторая Жена Ксения Фёдорова

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1834-1839 такой ведомости нет ⛔ МК-1834 06/10.02.1834 Шестого числа Казенной Пыльской волости деревни Плотавца у крестьянина Фоки Иванова и законной его жены Ксении Федоровой родился сын Лев. Молит... Показать все
Рождение ребёнка
26.07.1835

Сын: Василий Фокин

Мать ребёнка: Вторая Жена Ксения Фёдорова

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1835 такой ведомости нет ⛔ МК-1835 26/28.07.1835 Дватцать шестаго числа Казенной Пыльской волости деревни Плотавца у крестьянина Фоки Иванова и законной его жены Ксении Федоровой родился сын Васили... Показать все
Рождение ребёнка
25.06.1837

Дочь: Первая Дочь Анна Фокина

Мать ребёнка: Вторая Жена Ксения Фёдорова

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1837 такой ведомости нет ⛔ МК-1837 25/28.27.1837 Дватцать пятаго числа Казенной Новской волости деревни Плотавца у крестьянина Фоки Иванова и законной его жены Ксении Федоровой родилась дочь Анна. ... Показать все
Рождение ребёнка
10.06.1839

Сын: Первый Сын Пётр Фокин

Мать ребёнка: Вторая Жена Ксения Фёдорова

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1839 такой ведомости нет ⛔ МК-1839 10/12.06.1839 Петр Казенной Новской волости деревни Плотавца у крестьянина Фока Иванов и законная его жена Ксения Федорова, оба православного исповедания. Погост... Показать все
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Параскева Фокина

Мать ребёнка: Вторая Жена Ксения Фёдорова

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1841 Дочь их Параскева 8 месяцев ИВ-1842-1849 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Параскева 4 ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- ИВ-1854 Параскева 12 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1843

Дочь: Вторая Дочь Анна Фокина

Мать ребёнка: Вторая Жена Ксения Фёдорова

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1843 30/31.01.1843 Анна Той же волости и деревни крестьянин Фока Иванов и законная его жена Ксения Федорова, оба православного вероисповедания. Священник Георгий Васильев Барбашинов Пономарь Алекса... Показать все
Рождение ребёнка
13.02.1845

Дочь: Мариамна Фокина

Мать ребёнка: Вторая Жена Ксения Фёдорова

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1845 такой ведомости нет ⛔ МК-1845 13/14.02.1845 Мариамна Казенной Сукроменской волости деревни Плотавца крестьянин Фока Иванов и законная его жена Ксения Федорова, оба православного вероисповедани... Показать все
Рождение ребёнка
06.06.1847

Дочь: Второй Сын Пётр Фокин

Мать ребёнка: Вторая Жена Ксения Фёдорова

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1847 такой ведомости нет ⛔ МК-1847 06/08.06.1847 Петр Казенной Сукроменской волости деревни Плотавца крестьянин Фока Иванов и законная его жена Ксения Федорова, оба православного вероисповедания. С... Показать все
Рождение ребёнка
23.02.1850

Дочь: Евдокия Фокина

Мать ребёнка: Вторая Жена Ксения Фёдорова

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1850 23/25.02.1850 Евдокия Казенной Сукроменской волости деревни Плотавца крестьянин Фока Иванов и законная его жена Ксения Федорова, оба православного вероисповедания. Священник Георгий Васильев Б... Показать все
Рождение ребёнка
29.07.1852

Сын: Афанасий Фокин

Мать ребёнка: Вторая Жена Ксения Фёдорова

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1852 29/30.07.1852 Афанасий Казенной Сукроменской волости деревни Плотавца крестьянин Фока Иванов и законная его жена Ксения Федорова, оба православного вероисповедания. Священник Георгий Васильев... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1853

Сын: Александр Фокин

Мать ребёнка: Вторая Жена Ксения Фёдорова

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1853 20/22.11.1853 Александр Казенной Сукроменской волости деревни Плотавца крестьянин Фока Иванов и законная его жена Ксения Федорова, оба православного вероисповедания. Священник Георгий Василье... Показать все
Рождение ребёнка
1854

Сын: Яков Фокин

Мать ребёнка: Вторая Жена Ксения Фёдорова

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- ИВ-1854 Яков 11 месяцев ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1857 Яков 4 ИВ-1858-1859 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1860 Яков 7 Далее ИВ нет
Место жительства
Неизвестно
Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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