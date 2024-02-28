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Первый Сын Пётр Фокин

Место рождения

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

10.06.1839

Дата смерти

21.12.1839

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1839

Отец: Фока Иванов

Мать: Вторая Жена Ксения Фёдорова

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1839 такой ведомости нет ⛔ МК-1839 10/12.06.1839 Петр Казенной Новской волости деревни Плотавца у крестьянина Фока Иванов и законная его жена Ксения Федорова, оба православного исповедания. Погост... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
21.12.1839
Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1839 21/23.12.1839 Той же волости и деревни крестьянина Фоки Иванова сын Петр. Священник Георгий Васильев Барбашинов Дьячек Арсений Стефанов Котовский Лета умершаго: 1 От чего умер: от корюхи Кто ... Показать все
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