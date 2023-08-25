Вторая Жена Ксения Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вторая Жена Ксения Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

ПЛОТАВЕЦ ИВ-1831-1832 такой ведомости нет ⛔ МК-1830-1832, МК-1833 --- брака нет ИВ-1833 Жена ево Ксения Федорова 23 ИВ-1834 такой ведомости нет ⛔ МК-1834 06/10.02.1834 Шестого числа Казенной Пыльской ... Показать все
Бракосочетание
1833

Муж: Фока Иванов

Ульянина Гора, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1834

Сын: Лев Фокин

Отец ребёнка: Фока Иванов

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1834-1839 такой ведомости нет ⛔ МК-1834 06/10.02.1834 Шестого числа Казенной Пыльской волости деревни Плотавца у крестьянина Фоки Иванова и законной его жены Ксении Федоровой родился сын Лев. Молит... Показать все
Рождение ребёнка
26.07.1835

Сын: Василий Фокин

Отец ребёнка: Фока Иванов

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1835 такой ведомости нет ⛔ МК-1835 26/28.07.1835 Дватцать шестаго числа Казенной Пыльской волости деревни Плотавца у крестьянина Фоки Иванова и законной его жены Ксении Федоровой родился сын Васили... Показать все
Рождение ребёнка
25.06.1837

Дочь: Первая Дочь Анна Фокина

Отец ребёнка: Фока Иванов

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1837 такой ведомости нет ⛔ МК-1837 25/28.27.1837 Дватцать пятаго числа Казенной Новской волости деревни Плотавца у крестьянина Фоки Иванова и законной его жены Ксении Федоровой родилась дочь Анна. ... Показать все
Рождение ребёнка
10.06.1839

Сын: Первый Сын Пётр Фокин

Отец ребёнка: Фока Иванов

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1839 такой ведомости нет ⛔ МК-1839 10/12.06.1839 Петр Казенной Новской волости деревни Плотавца у крестьянина Фока Иванов и законная его жена Ксения Федорова, оба православного исповедания. Погост... Показать все
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Параскева Фокина

Отец ребёнка: Фока Иванов

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1841 Дочь их Параскева 8 месяцев ИВ-1842-1849 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Параскева 4 ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- ИВ-1854 Параскева 12 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1843

Дочь: Вторая Дочь Анна Фокина

Отец ребёнка: Фока Иванов

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1843 30/31.01.1843 Анна Той же волости и деревни крестьянин Фока Иванов и законная его жена Ксения Федорова, оба православного вероисповедания. Священник Георгий Васильев Барбашинов Пономарь Алекса... Показать все
Рождение ребёнка
13.02.1845

Дочь: Мариамна Фокина

Отец ребёнка: Фока Иванов

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1845 такой ведомости нет ⛔ МК-1845 13/14.02.1845 Мариамна Казенной Сукроменской волости деревни Плотавца крестьянин Фока Иванов и законная его жена Ксения Федорова, оба православного вероисповедани... Показать все
Рождение ребёнка
06.06.1847

Дочь: Второй Сын Пётр Фокин

Отец ребёнка: Фока Иванов

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1847 такой ведомости нет ⛔ МК-1847 06/08.06.1847 Петр Казенной Сукроменской волости деревни Плотавца крестьянин Фока Иванов и законная его жена Ксения Федорова, оба православного вероисповедания. С... Показать все
Рождение ребёнка
23.02.1850

Дочь: Евдокия Фокина

Отец ребёнка: Фока Иванов

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1850 23/25.02.1850 Евдокия Казенной Сукроменской волости деревни Плотавца крестьянин Фока Иванов и законная его жена Ксения Федорова, оба православного вероисповедания. Священник Георгий Васильев Б... Показать все
Рождение ребёнка
29.07.1852

Сын: Афанасий Фокин

Отец ребёнка: Фока Иванов

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1852 29/30.07.1852 Афанасий Казенной Сукроменской волости деревни Плотавца крестьянин Фока Иванов и законная его жена Ксения Федорова, оба православного вероисповедания. Священник Георгий Васильев... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1853

Сын: Александр Фокин

Отец ребёнка: Фока Иванов

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1853 20/22.11.1853 Александр Казенной Сукроменской волости деревни Плотавца крестьянин Фока Иванов и законная его жена Ксения Федорова, оба православного вероисповедания. Священник Георгий Василье... Показать все
Рождение ребёнка
1854

Сын: Яков Фокин

Отец ребёнка: Фока Иванов

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- ИВ-1854 Яков 11 месяцев ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1857 Яков 4 ИВ-1858-1859 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1860 Яков 7 Далее ИВ нет
Место жительства
Неизвестно
Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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