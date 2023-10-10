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Афанасий Фокин

Место рождения

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

29.07.1852

Дата смерти

13.08.1852

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1852

Отец: Фока Иванов

Мать: Вторая Жена Ксения Фёдорова

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1852 29/30.07.1852 Афанасий Казенной Сукроменской волости деревни Плотавца крестьянин Фока Иванов и законная его жена Ксения Федорова, оба православного вероисповедания. Священник Георгий Васильев... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
13.08.1852
Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1852 13/15.08.1852 Той же волости деревни Плотавца крестьянина Фоки Иванова сын младенец Афанасий Священник Георгий Васильев Барбашинов Пономарь Матвей Лисыцын Лета умершаго: 2 недель От чего умер... Показать все
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