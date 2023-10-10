Афанасий Фокин
Место рождения
Дата рождения29.07.1852
Дата смерти13.08.1852
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1852
Отец: Фока Иванов
МК-1852 29/30.07.1852 Афанасий Казенной Сукроменской волости деревни Плотавца крестьянин Фока Иванов и законная его жена Ксения Федорова, оба православного вероисповедания. Священник Георгий Васильев... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.08.1852
МК-1852 13/15.08.1852 Той же волости деревни Плотавца крестьянина Фоки Иванова сын младенец Афанасий Священник Георгий Васильев Барбашинов Пономарь Матвей Лисыцын Лета умершаго: 2 недель От чего умер... Показать все