Параскева Фокина
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Фока Иванов
ИВ-1841 Дочь их Параскева 8 месяцев ИВ-1842-1849 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Параскева 4 ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- ИВ-1854 Параскева 12 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно