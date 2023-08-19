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Параскева Фокина

Место рождения

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1801 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Фока Иванов

Мать: Вторая Жена Ксения Фёдорова

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1841 Дочь их Параскева 8 месяцев ИВ-1842-1849 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Параскева 4 ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- ИВ-1854 Параскева 12 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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