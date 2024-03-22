Лев Фокин
Место рождения
Дата рождения06.02.1834
Дата смерти17.08.1840
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1834
Отец: Фока Иванов
ИВ-1834-1839 такой ведомости нет ⛔ МК-1834 06/10.02.1834 Шестого числа Казенной Пыльской волости деревни Плотавца у крестьянина Фоки Иванова и законной его жены Ксении Федоровой родился сын Лев. Молит... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.08.1840
МК-1840 17/19.08.1840 Звание, имя, отчество и фамилия умершаго: Той же волости и деревни крестьянина Фоки Иванова сын Леонтий. Священник Георгий Васильев Барбашинов. Дьячек Арсений Стефанов Котовский... Показать все