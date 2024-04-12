Вторая Жена Матрона Миронова
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти1833
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1771
Отец: Мирон
ЗОБЫ ИВ-1897 Матроны нет МК-1797 03.05.1797 Экономической Присецкой вотчины деревни Плотавца крестьянин вдовец Иван Самоилов з девкой той же вотчины деревни Зобов крестьянской дочерью Матроной Миронов... Показать все
Бракосочетание
03.05.1797
Муж: Иван Самуилов
Княжево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1797 03.05.1797 Экономической Присецкой вотчины деревни Плотавца крестьянин вдовец Иван Самоилов з девкой той же вотчины деревни Зобов крестьянской дочерью Матроной Мироновой полуторным браком
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Анисья Иванова
Отец ребёнка: Иван Самуилов
Год рождения написала навскидку 1798, должна же была она рождена после брака ИВ-1799 Анисьи нет МК-1799 родилась Домна, а может и не было Домны, может это Анисья? ИВ-1800 Анисья 1 ИВ-1801-1804 Анисьи... Показать все
Рождение ребёнка
08.01.1799
Дочь: Домна Иванова
Отец ребёнка: Иван Самуилов
ИВ-1799 Домны нет МК-1799 08.01.1799 Бежецкого уезда Экономической Присецкой вотчины деревни Плотавца у крестьянина Ивана Самуилова жена Матрона Миронова родила дочь Домну, которая крещена того же чис... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1801
Сын: Фока Иванов
Отец ребёнка: Иван Самуилов
ИВ-1801 такой ведомости нет ⛔ МК-1801 22.08.1801 Той же волости деревни Плотавца у крестьянина Ивана Самойлова жена Матрона Миронова родила сына Фоку, которой крещен того же числа, восприемником был ... Показать все
Рождение ребёнка
05.03.1803
Сын: Конон Иванов
Отец ребёнка: Иван Самуилов
МК-1803 05.03.1803 Того же уезда и волости деревни Плотавца у крестьянина Ивана Самойлова жена ПАРАСКЕВА ИВАНОВА (ОШИБКА, НАДО МАТРОНА МИРОНОВА) родила сына Конона, которой крещен того же дня священн... Показать все
Рождение ребёнка
1809
Сын: Калина Иванов
Отец ребёнка: Иван Самуилов
ИВ-1809 Калины нет МК-1807 ---, МК-1808-1810 такой книги нет ⛔ ИВ-1810 Каллинник 1 ИВ-1811 Каллинник 2 ИВ-1812 Каллиник 2 ИВ-1813 Каллиник 3 ИВ-1814 Каллинник 4 ИВ-1815 Каллинник 5 ИВ-1816 Каллинник 6... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1833