Анисья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Иванова

Место рождения

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1775 г.р.

Мать

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Иван Самуилов

Мать: Вторая Жена Матрона Миронова

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Год рождения написала навскидку 1798, должна же была она рождена после брака ИВ-1799 Анисьи нет МК-1799 родилась Домна, а может и не было Домны, может это Анисья? ИВ-1800 Анисья 1 ИВ-1801-1804 Анисьи... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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