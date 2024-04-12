Анисья Иванова
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Иван Самуилов
Год рождения написала навскидку 1798, должна же была она рождена после брака ИВ-1799 Анисьи нет МК-1799 родилась Домна, а может и не было Домны, может это Анисья? ИВ-1800 Анисья 1 ИВ-1801-1804 Анисьи... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно