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Калина Иванов

Место рождения

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Иван Самуилов

Мать: Вторая Жена Матрона Миронова

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1809 Калины нет МК-1807 ---, МК-1808-1810 такой книги нет ⛔ ИВ-1810 Каллинник 1 ИВ-1811 Каллинник 2 ИВ-1812 Каллиник 2 ИВ-1813 Каллиник 3 ИВ-1814 Каллинник 4 ИВ-1815 Каллинник 5 ИВ-1816 Каллинник 6... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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