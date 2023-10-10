Калина Иванов
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Иван Самуилов
ИВ-1809 Калины нет МК-1807 ---, МК-1808-1810 такой книги нет ⛔ ИВ-1810 Каллинник 1 ИВ-1811 Каллинник 2 ИВ-1812 Каллиник 2 ИВ-1813 Каллиник 3 ИВ-1814 Каллинник 4 ИВ-1815 Каллинник 5 ИВ-1816 Каллинник 6... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно