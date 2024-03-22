Мирон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирон

Место рождения

Зобы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зобы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник!!! МК-1801 22.08.1801 Той же волости деревни Плотавца у крестьянина Ивана Самойлова жена Матрона Миронова родила сына Фоку, которой крещен того же числа, восприемником был деревни Зобов б... Показать все
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Вторая Жена Матрона Миронова

Мать ребёнка: не указана

Зобы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ЗОБЫ ИВ-1897 Матроны нет МК-1797 03.05.1797 Экономической Присецкой вотчины деревни Плотавца крестьянин вдовец Иван Самоилов з девкой той же вотчины деревни Зобов крестьянской дочерью Матроной Миронов... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Зобы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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