Казымов Евдоким Лукоянов
Место рожденияБолгары
Дата рождения1806
Дата смерти04.05.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Казымов (kazymov) Лука (Luka)
Мать: Казымова Анна
Болгары
Рождение ребёнка
10.04.1832
Дочь: Ирина Евдокимовна
Мать ребёнка: Казымова Анастасия Герасимовна
Болгары
Рождение ребёнка
07.06.1833
Сын: Казымов (болгары) Елисей Евдокимович
Мать ребёнка: Казымова Анастасия Герасимовна
Болгары
Рождение ребёнка
25.06.1837
Мать ребёнка: Казымова Анастасия Герасимовна
Болгары
Рождение ребёнка
13.09.1839
Сын: Казымов Михаил Евдокимович
Мать ребёнка: Казымова Анастасия Герасимовна
Болгары
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казымов (болгары) Михей Евдокимович
Мать ребёнка: Казымова Анастасия Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казымов (болгары) Филипп Евдокимович
Мать ребёнка: Казымова Анастасия Герасимовна
Болгары
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казымов (болгары) Семен Евдокимович
Мать ребёнка: Казымова Анастасия Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казымов (болгары) Малахий Евдокимович
Мать ребёнка: Казымова Анастасия Герасимовна
Смерть
04.05.1877
Болгары