Казымов Евдоким Лукоянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казымов Евдоким Лукоянов

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Место рождения

Болгары

Дата рождения

1806

Дата смерти

04.05.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Казымов (kazymov) Лука (Luka)

Мать: Казымова Анна

Болгары
Рождение ребёнка
10.04.1832

Дочь: Ирина Евдокимовна

Мать ребёнка: Казымова Анастасия Герасимовна

Болгары
Рождение ребёнка
07.06.1833

Сын: Казымов (болгары) Елисей Евдокимович

Мать ребёнка: Казымова Анастасия Герасимовна

Болгары
Рождение ребёнка
25.06.1837

Сын: Казымов Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Казымова Анастасия Герасимовна

Болгары
Рождение ребёнка
13.09.1839

Сын: Казымов Михаил Евдокимович

Мать ребёнка: Казымова Анастасия Герасимовна

Болгары
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казымов (болгары) Михей Евдокимович

Мать ребёнка: Казымова Анастасия Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казымов (болгары) Филипп Евдокимович

Мать ребёнка: Казымова Анастасия Герасимовна

Болгары
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казымов (болгары) Семен Евдокимович

Мать ребёнка: Казымова Анастасия Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казымова Анастасия Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казымов (болгары) Малахий Евдокимович

Мать ребёнка: Казымова Анастасия Герасимовна

Смерть
04.05.1877
Болгары
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