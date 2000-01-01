Казымова Анастасия Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1832
Дочь: Ирина Евдокимовна
Отец ребёнка: Казымов Евдоким Лукоянов
Болгары
Рождение ребёнка
07.06.1833
Сын: Казымов (болгары) Елисей Евдокимович
Отец ребёнка: Казымов Евдоким Лукоянов
Болгары
Рождение ребёнка
25.06.1837
Отец ребёнка: Казымов Евдоким Лукоянов
Болгары
Рождение ребёнка
13.09.1839
Сын: Казымов Михаил Евдокимович
Отец ребёнка: Казымов Евдоким Лукоянов
Болгары
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казымов (болгары) Семен Евдокимович
Отец ребёнка: Казымов Евдоким Лукоянов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казымов (болгары) Михей Евдокимович
Отец ребёнка: Казымов Евдоким Лукоянов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казымов (болгары) Малахий Евдокимович
Отец ребёнка: Казымов Евдоким Лукоянов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казымов (болгары) Филипп Евдокимович
Отец ребёнка: Казымов Евдоким Лукоянов
Болгары
Смерть
Неизвестно