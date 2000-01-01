Казымова Анастасия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казымова Анастасия Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1832

Дочь: Ирина Евдокимовна

Отец ребёнка: Казымов Евдоким Лукоянов

Болгары
Рождение ребёнка
07.06.1833

Сын: Казымов (болгары) Елисей Евдокимович

Отец ребёнка: Казымов Евдоким Лукоянов

Болгары
Рождение ребёнка
25.06.1837

Сын: Казымов Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Казымов Евдоким Лукоянов

Болгары
Рождение ребёнка
13.09.1839

Сын: Казымов Михаил Евдокимович

Отец ребёнка: Казымов Евдоким Лукоянов

Болгары
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казымов Евдоким Лукоянов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казымов (болгары) Семен Евдокимович

Отец ребёнка: Казымов Евдоким Лукоянов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казымов (болгары) Михей Евдокимович

Отец ребёнка: Казымов Евдоким Лукоянов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казымов (болгары) Малахий Евдокимович

Отец ребёнка: Казымов Евдоким Лукоянов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казымов (болгары) Филипп Евдокимович

Отец ребёнка: Казымов Евдоким Лукоянов

Болгары
Смерть
Неизвестно
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