Казымов (Болгары) Семен Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казымов (Болгары) Семен Евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казымов Евдоким Лукоянов

Мать: Казымова Анастасия Герасимовна

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