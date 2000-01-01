Казымов (Болгары) Елисей Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казымов (Болгары) Елисей Евдокимович

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Место рождения

Болгары

Дата рождения

07.06.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1833

Отец: Казымов Евдоким Лукоянов

Мать: Казымова Анастасия Герасимовна

Болгары
Рождение ребёнка
25.10.1861

Сын: Казымов (болгары) Аврамий Елисеевич

Мать ребёнка: Казымов (болгары) Агафия Федоровна

Болгары
Рождение ребёнка
17.10.1863

Сын: Казымов (болгары) Яков Елисеевич

Мать ребёнка: Казымов (болгары) Агафия Федоровна

Болгары
Рождение ребёнка
13.10.1868

Дочь: Параскева Елисеевна

Мать ребёнка: Казымов (болгары) Агафия Федоровна

Болгары
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казымов (болгары) Агафия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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