Казымов (Болгары) Елисей Евдокимович
Место рожденияБолгары
Дата рождения07.06.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1833
Болгары
Рождение ребёнка
25.10.1861
Сын: Казымов (болгары) Аврамий Елисеевич
Мать ребёнка: Казымов (болгары) Агафия Федоровна
Болгары
Рождение ребёнка
17.10.1863
Сын: Казымов (болгары) Яков Елисеевич
Мать ребёнка: Казымов (болгары) Агафия Федоровна
Болгары
Рождение ребёнка
13.10.1868
Дочь: Параскева Елисеевна
Мать ребёнка: Казымов (болгары) Агафия Федоровна
Болгары
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно