Казымов (Болгары) Филипп Евдокимович
Место рожденияБолгары
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Болгары
Рождение ребёнка
06.07.1876
Сын: Казымов (болгары) Стефан Филиппович
Мать ребёнка: Казымов (болгары) Агриппина Абрамовна
Болгары
Рождение ребёнка
23.12.1877
Дочь: Евгения Филипповна
Мать ребёнка: Казымов (болгары) Агриппина Абрамовна
Болгары
Бракосочетание
Неизвестно
Болгары