Казымов (Болгары) Филипп Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казымов (Болгары) Филипп Евдокимович

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Место рождения

Болгары

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казымов Евдоким Лукоянов

Мать: Казымова Анастасия Герасимовна

Болгары
Рождение ребёнка
06.07.1876

Сын: Казымов (болгары) Стефан Филиппович

Мать ребёнка: Казымов (болгары) Агриппина Абрамовна

Болгары
Рождение ребёнка
23.12.1877

Дочь: Евгения Филипповна

Мать ребёнка: Казымов (болгары) Агриппина Абрамовна

Болгары
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казымов (болгары) Агриппина Абрамовна

Болгары
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