Казымов (Болгары) Малахий Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казымов (Болгары) Малахий Евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казымов Евдоким Лукоянов

Мать: Казымова Анастасия Герасимовна

Рождение ребёнка
21.04.1862

Сын: Казымов (болгары) Егор Малахиевич

Мать ребёнка: Казымов (болгары) Мария Михайловна

Болгары
Рождение ребёнка
19.09.1870

Сын: Казымов (болгары) Стахий Малахиевич

Мать ребёнка: Казымов (болгары) Мария Михайловна

Болгары
Рождение ребёнка
13.07.1876

Дочь: Мария Малахиевна

Мать ребёнка: Казымов (болгары) Мария Михайловна

Болгары
Рождение ребёнка
19.05.1878

Дочь: Елена Малахиевна

Мать ребёнка: Казымов (болгары) Мария Михайловна

Болгары
Рождение ребёнка
21.11.1902

Сын: Казымов (болгары) Михаил Малахиевич

Мать ребёнка: не указана

Болгары
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казымов (болгары) Мария Михайловна

Болгары
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