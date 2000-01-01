Казымов (Болгары) Малахий Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1862
Сын: Казымов (болгары) Егор Малахиевич
Мать ребёнка: Казымов (болгары) Мария Михайловна
Болгары
Рождение ребёнка
19.09.1870
Сын: Казымов (болгары) Стахий Малахиевич
Мать ребёнка: Казымов (болгары) Мария Михайловна
Болгары
Рождение ребёнка
13.07.1876
Дочь: Мария Малахиевна
Мать ребёнка: Казымов (болгары) Мария Михайловна
Болгары
Рождение ребёнка
19.05.1878
Дочь: Елена Малахиевна
Мать ребёнка: Казымов (болгары) Мария Михайловна
Болгары
Рождение ребёнка
21.11.1902
Сын: Казымов (болгары) Михаил Малахиевич
Мать ребёнка: не указана
Болгары
Бракосочетание
Неизвестно
Болгары