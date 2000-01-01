Казымов (Болгары) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1862
Сын: Казымов (болгары) Егор Малахиевич
Отец ребёнка: Казымов (болгары) Малахий Евдокимович
Болгары
Рождение ребёнка
19.09.1870
Сын: Казымов (болгары) Стахий Малахиевич
Отец ребёнка: Казымов (болгары) Малахий Евдокимович
Болгары
Рождение ребёнка
13.07.1876
Дочь: Мария Малахиевна
Отец ребёнка: Казымов (болгары) Малахий Евдокимович
Болгары
Рождение ребёнка
19.05.1878
Дочь: Елена Малахиевна
Отец ребёнка: Казымов (болгары) Малахий Евдокимович
Болгары
Бракосочетание
Неизвестно
Болгары