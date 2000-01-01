Казымов (Болгары) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казымов (Болгары) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1862

Сын: Казымов (болгары) Егор Малахиевич

Отец ребёнка: Казымов (болгары) Малахий Евдокимович

Болгары
Рождение ребёнка
19.09.1870

Сын: Казымов (болгары) Стахий Малахиевич

Отец ребёнка: Казымов (болгары) Малахий Евдокимович

Болгары
Рождение ребёнка
13.07.1876

Дочь: Мария Малахиевна

Отец ребёнка: Казымов (болгары) Малахий Евдокимович

Болгары
Рождение ребёнка
19.05.1878

Дочь: Елена Малахиевна

Отец ребёнка: Казымов (болгары) Малахий Евдокимович

Болгары
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казымов (болгары) Малахий Евдокимович

Болгары
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