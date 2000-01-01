(Казымов (Болгары)) Мария Малахиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Казымов (Болгары)) Мария Малахиевна

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Место рождения

Болгары

Дата рождения

13.07.1876

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1876

Отец: Казымов (болгары) Малахий Евдокимович

Мать: Казымов (болгары) Мария Михайловна

Болгары
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