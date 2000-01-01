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(Казымов (Болгары)) Мария Малахиевна
(Казымов (Болгары)) Мария Малахиевна
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Место рождения
Болгары
Дата рождения
13.07.1876
Пол
Женский
Отец
Казымов (болгары) Малахий Евдокимович
Мать
Казымов (болгары) Мария Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1876
Отец:
Казымов (болгары) Малахий Евдокимович
Мать:
Казымов (болгары) Мария Михайловна
Болгары
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