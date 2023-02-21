Казымов (Kazymov) Лука (Luka) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казымов (Kazymov) Лука (Luka)

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Место рождения

Болгары

Дата рождения

1770

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Болгары
Рождение ребёнка
1800

Сын: Казымов Федор Лукоянович

Мать ребёнка: Казымова Анна

Болгары
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Рудометова Марфа (Marfa)

Мать ребёнка: Казымова Анна

д.Болгары
Рождение ребёнка
1802

Сын: Казымов Александр Лукоянович

Мать ребёнка: Казымова Анна

Болгары
Рождение ребёнка
1806

Сын: Казымов Евдоким Лукоянов

Мать ребёнка: Казымова Анна

Болгары
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Шарова (sharova) Анастасия (Anastasija)

Мать ребёнка: Казымова Анна

Болгары
Смерть
1817
Болгары
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