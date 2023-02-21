Казымов (Kazymov) Лука (Luka)
Место рожденияБолгары
Дата рождения1770
Дата смерти1817
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Болгары
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Казымова Анна
Болгары
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Рудометова Марфа (Marfa)
Мать ребёнка: Казымова Анна
д.Болгары
Рождение ребёнка
1802
Сын: Казымов Александр Лукоянович
Мать ребёнка: Казымова Анна
Болгары
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Казымова Анна
Болгары
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Шарова (sharova) Анастасия (Anastasija)
Мать ребёнка: Казымова Анна
Болгары
Смерть
1817
Болгары