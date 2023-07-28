Антон Иванович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Иван Иванович
Мать: Ирина Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
15.04.1872
Сын: Семен Антонович
Мать ребёнка: Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
03.01.1874
Сын: Иван Антонович
Мать ребёнка: Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
25.06.1875
Сын: Павел Антонович
Мать ребёнка: Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
28.03.1878
Дочь: Мария Антоновна
Мать ребёнка: Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
18.04.1880
Дочь: Александра Антоновна
Мать ребёнка: Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
21.11.1882
Сын: Михаил Антонович
Мать ребёнка: Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
25.11.1888
Дочь: Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
18.03.1890
Сын: Хрисанф Антонович
Мать ребёнка: Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
17.07.1893
Дочь: Аничина (Иванова) Мария Антоновна
Мать ребёнка: Наталья Афанасьевна
Смерть
Неизвестно