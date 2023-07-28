Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтон Иванович

Антон Иванович

Место рождения

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Иван Иванович

Мать: Ирина Харитоновна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Афанасьевна

Рождение ребёнка
15.04.1872

Сын: Семен Антонович

Мать ребёнка: Наталья Ильинична

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.01.1874

Сын: Иван Антонович

Мать ребёнка: Наталья Афанасьевна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.06.1875

Сын: Павел Антонович

Мать ребёнка: Наталья Афанасьевна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.03.1878

Дочь: Мария Антоновна

Мать ребёнка: Наталья Афанасьевна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.04.1880

Дочь: Александра Антоновна

Мать ребёнка: Наталья Афанасьевна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.11.1882

Сын: Михаил Антонович

Мать ребёнка: Наталья Афанасьевна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.11.1888

Дочь: Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Наталья Афанасьевна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.03.1890

Сын: Хрисанф Антонович

Мать ребёнка: Наталья Афанасьевна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.07.1893

Дочь: Аничина (Иванова) Мария Антоновна

Мать ребёнка: Наталья Афанасьевна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.