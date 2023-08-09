Аничина (Иванова) Мария Антоновна
Место рождения
Дата рождения17.07.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1893
Отец: Антон Иванович
Мать: Наталья Афанасьевна
Бракосочетание
1910
Бракосочетание
13.02.1913
Муж: Епифан Захарович
Рождение ребёнка
27.06.1920
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
12.06.1928
Рождение ребёнка
1930
Смерть
Неизвестно