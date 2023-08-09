Аничина (Иванова) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аничина (Иванова) Мария Антоновна

Место рождения

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.07.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

1849 г.р.

Муж

1891 г.р.
1890 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1893

Отец: Антон Иванович

Мать: Наталья Афанасьевна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1910

Муж: Аничин Владимир Степанович

Бракосочетание
13.02.1913

Муж: Епифан Захарович

Рождение ребёнка
27.06.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аничин Владимир Степанович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аничин Владимир Степанович

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аничин Владимир Степанович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аничин Владимир Степанович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аничин Владимир Степанович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно