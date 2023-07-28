Наталья Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Иванович
Рождение ребёнка
03.01.1874
Сын: Иван Антонович
Отец ребёнка: Антон Иванович
Рождение ребёнка
25.06.1875
Сын: Павел Антонович
Отец ребёнка: Антон Иванович
Рождение ребёнка
28.03.1878
Дочь: Мария Антоновна
Отец ребёнка: Антон Иванович
Рождение ребёнка
18.04.1880
Дочь: Александра Антоновна
Отец ребёнка: Антон Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1882
Сын: Михаил Антонович
Отец ребёнка: Антон Иванович
Рождение ребёнка
25.11.1888
Дочь: Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Антон Иванович
Рождение ребёнка
18.03.1890
Сын: Хрисанф Антонович
Отец ребёнка: Антон Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1893
Дочь: Аничина (Иванова) Мария Антоновна
Отец ребёнка: Антон Иванович
Смерть
Неизвестно