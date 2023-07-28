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Наталья Афанасьевна

Место рождения

Кокоревка, Коноплинская волость, Ельнинский уезд

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Кокоревка, Коноплинская волость, Ельнинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Иванович

Рождение ребёнка
03.01.1874

Сын: Иван Антонович

Отец ребёнка: Антон Иванович

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.06.1875

Сын: Павел Антонович

Отец ребёнка: Антон Иванович

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.03.1878

Дочь: Мария Антоновна

Отец ребёнка: Антон Иванович

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.04.1880

Дочь: Александра Антоновна

Отец ребёнка: Антон Иванович

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.11.1882

Сын: Михаил Антонович

Отец ребёнка: Антон Иванович

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.11.1888

Дочь: Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Антон Иванович

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.03.1890

Сын: Хрисанф Антонович

Отец ребёнка: Антон Иванович

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.07.1893

Дочь: Аничина (Иванова) Мария Антоновна

Отец ребёнка: Антон Иванович

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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