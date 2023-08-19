Аничин Владимир Степанович
Место рождения
Дата рождения13.07.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1891
Отец: Аничин Степан Григорьевич
Мать: Марфа Никитична
Бракосочетание
1910
Бракосочетание
1910
Жена: Аничина Мария Антоновна
Рождение ребёнка
16.07.1916
Дочь: Марина Владимировна
Мать ребёнка: Аничина Мария Лаврентьевна
Рождение ребёнка
27.06.1920
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
12.06.1928
Рождение ребёнка
1930
Смерть
Неизвестно