Аничин Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аничин Владимир Степанович

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.07.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1861 г.р.

Жена

1892 г.р.
1893 г.р.

Дети

1916 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1891

Отец: Аничин Степан Григорьевич

Мать: Марфа Никитична

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1910

Жена: Аничина Мария Лаврентьевна

Бракосочетание
1910

Жена: Аничина Мария Антоновна

Рождение ребёнка
16.07.1916

Дочь: Марина Владимировна

Мать ребёнка: Аничина Мария Лаврентьевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.06.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аничина Мария Антоновна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аничина Мария Антоновна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аничина Мария Антоновна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аничина Мария Антоновна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аничина Мария Антоновна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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