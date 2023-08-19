(Аничина) Марфа Никитична
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1887
Отец ребёнка: Аничин Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
12.02.1890
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Аничин Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
13.07.1891
Сын: Аничин Владимир Степанович
Отец ребёнка: Аничин Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
14.05.1894
Сын: Аничин Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Аничин Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
01.08.1896
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Аничин Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
18.04.1898
Сын: Аничин Григорий Степанович
Отец ребёнка: Аничин Степан Григорьевич
Смерть
Неизвестно