(Аничина) Марфа Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Аничина) Марфа Никитична

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Никита

Мать: не указана

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.09.1887

Сын: Аничин Иосиф Степанович

Отец ребёнка: Аничин Степан Григорьевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.02.1890

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Аничин Степан Григорьевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.07.1891

Сын: Аничин Владимир Степанович

Отец ребёнка: Аничин Степан Григорьевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.05.1894

Сын: Аничин Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Аничин Степан Григорьевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1896

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Аничин Степан Григорьевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.04.1898

Сын: Аничин Григорий Степанович

Отец ребёнка: Аничин Степан Григорьевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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