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Ирина Харитоновна

Место рождения

Брынь, Коноплинская волость, Ельнинский уезд

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Харитон

Мать: не указана

Брынь, Коноплинская волость, Ельнинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Антон Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Парфен Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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