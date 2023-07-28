Ирина Харитоновна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Антон Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Парфен Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Смерть
Неизвестно