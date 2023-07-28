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Хрисанф Антонович

Место рождения

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

18.03.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1890

Отец: Антон Иванович

Мать: Наталья Афанасьевна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.05.1913

Сын: Александр Хрисанфович

Мать ребёнка: Екатерина Андреевна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.09.1915

Сын: Михаил Хрисанфович

Мать ребёнка: Екатерина Андреевна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Андреевна

Смерть
Неизвестно