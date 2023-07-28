Хрисанф Антонович
Место рождения
Дата рождения18.03.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1890
Отец: Антон Иванович
Мать: Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
13.05.1913
Мать ребёнка: Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
18.09.1915
Сын: Михаил Хрисанфович
Мать ребёнка: Екатерина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Андреевна
Смерть
Неизвестно