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Иван Иванович

Место рождения

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.02.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1820

Отец: Иван Яковлевич

Мать: Агафья Тимофеевна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Антон Иванович

Мать ребёнка: Ирина Харитоновна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Ирина Харитоновна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Парфен Иванович

Мать ребёнка: Ирина Харитоновна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Харитоновна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Харитоновна

Смерть
Неизвестно