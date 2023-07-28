Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения24.02.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1820
Отец: Иван Яковлевич
Мать: Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Антон Иванович
Мать ребёнка: Ирина Харитоновна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Ирина Харитоновна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Парфен Иванович
Мать ребёнка: Ирина Харитоновна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Харитоновна
Смерть
Неизвестно