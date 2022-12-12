Попова (Скарга) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Скарга) Наталья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1907

Дата смерти

09.02.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1928

Дочь: Кадура Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Попов Яков Кононович

Рождение ребёнка
28.09.1932

Сын: Попов Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Попов Яков Кононович

Рождение ребёнка
27.06.1935

Сын: Попов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Попов Яков Кононович

Рождение ребёнка
20.11.1938

Дочь: Корниенко Зинаида Яковлевна

Отец ребёнка: Попов Яков Кононович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Попова Раиса Яковлевна

Отец ребёнка: Попов Яков Кононович

Дунаевка, Минераловодский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Яков Кононович

Смерть
09.02.1991
Дунаевка, Минераловодский, Ставропольский край
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