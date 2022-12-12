Попова (Скарга) Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1907
Дата смерти09.02.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1928
Дочь: Кадура Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Попов Яков Кононович
Рождение ребёнка
28.09.1932
Отец ребёнка: Попов Яков Кононович
Рождение ребёнка
27.06.1935
Сын: Попов Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Попов Яков Кононович
Рождение ребёнка
20.11.1938
Дочь: Корниенко Зинаида Яковлевна
Отец ребёнка: Попов Яков Кононович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Попова Раиса Яковлевна
Отец ребёнка: Попов Яков Кононович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Яков Кононович
Смерть
09.02.1991