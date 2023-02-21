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Попов Яков Кононович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

30.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Попов Конон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1928

Дочь: Кадура Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Попова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
28.09.1932

Сын: Попов Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Попова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
27.06.1935

Сын: Попов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Попова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
20.11.1938

Дочь: Корниенко Зинаида Яковлевна

Мать ребёнка: Попова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Попова Раиса Яковлевна

Мать ребёнка: Попова Наталья Андреевна

Дунаевка, Минераловодский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Наталья Андреевна

Смерть
30.09.1943
Куриловка, Дніпропетровська область
Погиб при форсировании Днепра __.__.1905 Орджоникидзевский край, Минераловодский р-н, Прикумский с/с, Место службы: 46 полев. арм. 409 сд 684 сп, 409 сд, 684 сп 409 сд 46 А ЮЗФ 30.09.1943 Украинская ... Показать все
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