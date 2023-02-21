Попов Яков Кононович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти30.09.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Попов Конон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1928
Дочь: Кадура Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Попова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
28.09.1932
Мать ребёнка: Попова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
27.06.1935
Сын: Попов Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Попова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
20.11.1938
Дочь: Корниенко Зинаида Яковлевна
Мать ребёнка: Попова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Попова Раиса Яковлевна
Мать ребёнка: Попова Наталья Андреевна
Дунаевка, Минераловодский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Наталья Андреевна
Смерть
30.09.1943
Куриловка, Дніпропетровська область
Погиб при форсировании Днепра __.__.1905 Орджоникидзевский край, Минераловодский р-н, Прикумский с/с, Место службы: 46 полев. арм. 409 сд 684 сп, 409 сд, 684 сп 409 сд 46 А ЮЗФ 30.09.1943 Украинская ... Показать все