Корниенко (Попова) Зинаида Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко (Попова) Зинаида Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1938

Дата смерти

14.01.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1938

Отец: Попов Яков Кононович

Мать: Попова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
09.01.1964

Дочь: Полосинова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Корниенко Иван Федорович

Прикумское, Минераловодский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
14.10.1966

Дочь: Корниенко Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Корниенко Иван Федорович

Прикумское, Минераловодский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корниенко Иван Федорович

Смерть
14.01.2014
Дунаевка, Минераловодский, Ставропольский край
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