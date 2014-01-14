Корниенко (Попова) Зинаида Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1938
Дата смерти14.01.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1938
Отец: Попов Яков Кононович
Мать: Попова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
09.01.1964
Дочь: Полосинова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Корниенко Иван Федорович
Рождение ребёнка
14.10.1966
Дочь: Корниенко Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Корниенко Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.01.2014
Дунаевка, Минераловодский, Ставропольский край