Кадура (Попова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадура (Попова) Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1928

Дата смерти

09.05.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1928

Отец: Попов Яков Кононович

Мать: Попова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
19.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кадура Николай Алексеевич

Дунаевка, Минераловодский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
04.08.1950

Дочь: Андреева Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Кадура Николай Алексеевич

Дунаевка, Минераловодский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадура Николай Алексеевич

Смерть
09.05.1992
Прикумское, Минераловодский, Ставропольский край
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