Кадура (Попова) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1928
Дата смерти09.05.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1928
Отец: Попов Яков Кононович
Мать: Попова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
19.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кадура Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
04.08.1950
Дочь: Андреева Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Кадура Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.1992
Прикумское, Минераловодский, Ставропольский край