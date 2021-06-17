Андреева (Кадура) Любовь Николаевна
Место рождения
Дата рождения04.08.1950
Дата смерти17.06.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1950
Отец: Кадура Николай Алексеевич
Мать: Кадура Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
13.04.1972
Дочь: Пирогова Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Пирогов Алексей Дмитриевич
Прикумское, Минераловодский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
19.07.1983
Отец ребёнка: Андреев Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.2021
Первомайский, Минераловодский, Ставропольский край