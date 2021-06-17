Андреева (Кадура) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Кадура) Любовь Николаевна

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Место рождения

Дунаевка, Минераловодский, Ставропольский край

Дата рождения

04.08.1950

Дата смерти

17.06.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1950

Отец: Кадура Николай Алексеевич

Мать: Кадура Мария Яковлевна

Дунаевка, Минераловодский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
13.04.1972

Дочь: Пирогова Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Пирогов Алексей Дмитриевич

Прикумское, Минераловодский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
19.07.1983

Сын: Андреев Игорь Михайлович

Отец ребёнка: Андреев Михаил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пирогов Алексей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Михаил Андреевич

Смерть
17.06.2021
Первомайский, Минераловодский, Ставропольский край
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