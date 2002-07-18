Попов Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1935
Дата смерти18.07.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1935
Отец: Попов Яков Кононович
Мать: Попова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
31.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гордиенко Александра Ивановна
Рождение ребёнка
27.11.1966
Дочь: Овчаренко Галина Ивановна
Мать ребёнка: Гордиенко Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.07.2002