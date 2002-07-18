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Попов Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1935

Дата смерти

18.07.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1935

Отец: Попов Яков Кононович

Мать: Попова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
31.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гордиенко Александра Ивановна

Дунаевка, Минераловодский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
27.11.1966

Дочь: Овчаренко Галина Ивановна

Мать ребёнка: Гордиенко Александра Ивановна

Дунаевка, Минераловодский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордиенко Александра Ивановна

Смерть
18.07.2002
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