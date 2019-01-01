село Солуно-Дмитриевское, село Солуно-Дмитриевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Солуно-Дмитриевское

Андроповский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пятигорский уезд
317Село Ногут.на балке Сухой Карамык и на проселочной дороге из Ставрополя в Пятигорск.5066924062217великороссы, малороссы, грекиправославныеЦерковь 1, молитвенный дом 1, народное нештатное училище 1, хлебн. обществ. магазин 1, питейвых домов 7, лавок 8. Волостное правление.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Андроповский район
87814Солуно-Дмитриевскоесело44°25'42°44'L-38-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Андроповский муниципальный район, Сельское поселение Солуно-Дмитриевский сельсовет
7632416101с Солуно-Дмитриевское#Н/Д
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